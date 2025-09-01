УНИАН: украинские высшие чиновники будут получать еще один вид премий

Утвержден также порядок оценивания работы для начисления выплаты

МОСКВА, 1 сентября. ТАСС/. Высшие чиновники на Украине начнут получать ежегодные премии вдобавок к имеющимся. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на утвержденный правительством документ.

По его данным, ранее чиновники получали только месячные премии, которые составляли до 30% от должностного оклада, и квартальные - до 90% от оклада. Теперь кабмин утвердил выплаты годовой премии, размер которой будет зависеть от индивидуальных результатов и фонда оплаты труда органа власти. Утвержден также порядок оценивания работы для начисления выплаты.

Предполагается, что эти премии будут выплачиваться не позднее декабря того года, когда проводилось оценивание.

Как введение новых премий соотносится с рекордным дефицитом бюджета Украины, не поясняется. 18 августа министр финансов страны Сергей Марченко отмечал, что Украине требуется $45 млрд внешнего финансирования, но эта потребность до сих пор не закрыта.