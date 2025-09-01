Странам нужно развивать отношения в области культуры, торговли и инвестиций, отметил Шарма Оли

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Непала Шарма Оли после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Тяньцзине выступил за продвижение взаимовыгодного сотрудничества в области культуры, торговли и инвестиций. Об этом непальский премьер написал в Х.

"Наши обсуждения были сосредоточены на дальнейшем укреплении отношений между Непалом и Россией и продвижении взаимовыгодного сотрудничества в области культуры, торговли и инвестиций", - отметил Оли.

В ходе встречи непальский премьер подчеркнул, что Непал и Россия - "старые друзья". "Дипломатические отношения были установлены в 1956 году, и с тех пор наши двусторонние связи всегда были очень хорошими", - указал он.