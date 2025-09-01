В случае невыполнения условий ЕС пригрозил приостановить безвизовый режим с республиков

ТБИЛИСИ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Грузии готовы выполнить любые требования Евросоюза, если они разумные. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В июле Евросоюз отправил письмо, адресованное главе МИД Грузии Маке Бочоришвили. В нем ЕС потребовал, в том числе, отменить принятые в Грузии законы об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). В случае невыполнения условий Евросоюз пригрозил приостановить безвизовый режим Грузии с ЕС. Крайним сроком выполнения требований ЕС назвал 31 августа 2025 года.

"Мы готовы выполнить абсолютно все разумные требования. Они должны обосновать нам, что требования разумны и мы, конечно, их выполним. Были определенные разумные требования, и мы их выполнили от начала до конца, однако, были неразумные требования. Они не обосновали, почему требовали все это. В том числе, почему у них были требования по закону о ценностям, или по закону о прозрачности [иностранного влияния]. Они не могут обосновать, чем хороша непрозрачность, или чем хорошо, если однополая пара усыновит несовершеннолетнего ребенка", - заявил Кобахидзе журналистам.

Кобахидзе подтвердил, что МИД Грузии направил официальный ответ Евросоюзу по истечению обозначенного ЕС срока. Также премьер отметил, что готов отправиться в Брюссель, если со стороны ЕС будет готовность к открытому диалогу, однако, "они отказываются от коммуникации".