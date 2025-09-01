Рейс передавал хорошее качество сигнала от взлета до посадки, отмечает сервис

СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. /ТАСС/. Веб-сервис Flightradar опроверг информацию о сбое в работе GPS у самолета, летевшего в Болгарию, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Рейс с Урсулой фон дер Ляйен на борту передавал хорошее качество [сигнала] от взлета до посадки", - сообщил сервис в X.

Flightradar также прокомментировал информацию о том, что самолет провел в воздухе около часа перед посадкой, заявив, что полет продлился 1 час и 57 минут с изначальным графиком в 1 час и 48 минут.

Ранее британская газета Financial Times сообщила о сбое в работе системы навигации при посадке самолета с главой ЕК в Болгарии. По ее информации, пилотам якобы пришлось использовать бумажные карты для совершения посадки в аэропорту города Пловдив.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Financial Times опроверг причастность России к сбою в работе GPS в самолете.

По утверждению представителя Еврокомиссии Арианы Подесты, болгарские власти назвали инцидент вмешательством со стороны РФ, при этом она отрицательно ответила на вопрос о том, предоставила ли Болгария доказательства.