Жест единства трех стран прозвучат на фоне попыток США сдержать Китай, разорвать его связи с Россией и отговорить Индию от покупки нефти в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите ШОС, что стало вызовом для внешней политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Кадры, на которых председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, послали мощный сигнал Вашингтону. Этот жест единства прозвучал на фоне попыток Трампа сдержать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отговорить Индию от покупки российской нефти.

По словам Майкла Фуллилава, исполнительного директора аналитического центра Lowy Institute, эта встреча вызовет тревогу в западных столицах. "Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая, - сказал он. - С другой стороны, его жесткое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию ближе к России и потеплению ее отношений с Китаем".

Саммит ШОС с участием Путина и руководителей более чем 20 государств начал работу 31 августа в Тяньцзине (Северный Китай). Как отмечал помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, это самый масштабный форум объединения за всю историю его существования.

В настоящее время ШОС включает 10 государств-членов: Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, а также 2 страны со статусом наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка). Это крупнейшая в мире региональная организация сотрудничества по численности населения, географическому охвату и потенциалу развития.