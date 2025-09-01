Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро охарактеризовал "Россию, Китай и Индию как ключевые страны многополярного мироустройства"

КАРАКАС, 2 сентября /ТАСС/. Венесуэла высоко оценила итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и присоединяется к выдвинутой инициативе по глобальному управлению. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Председатель [КНР] Си Цзиньпин объявил об инициативе по глобальному управлению и направил нам официальный документ о присоединении к этой инициативе, который я подпишу", - заявил Мадуро. Венесуэла присоединяется к инициативе по глобальному управлению для обеспечения мира и развития, отметил президент.

Мадуро сообщил, что в Венесуэле с особым вниманием следили за саммитом ШОС и "рукопожатиями премьер-министра Индии, нашего друга Нарендра Моди, нашего друга президента [России] Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина". Он охарактеризовал "Россию, Китай и Индию как ключевые страны многополярного мироустройства".

Венесуэльский лидер указал, что "Россия, против которой введено 30 тысяч санкций, заняла четвертое место в мировой экономике, является ведущей мировой военной державой и располагает самым современным оружием". Мадуро также подчеркнул, что Россия, Китай, Индия и Иран выступают в поддержку мира и стабильности.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании ШОС+ выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права, отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. Си Цзиньпин призвал придерживаться систематического планирования и поступательного развития, обеспечивать общую координацию глобальных действий, в полной мере задействовать ресурсы всех сторон, добиваться более ощутимых результатов, а также посредством прагматичного сотрудничества избегать задержек и фрагментации в управлении.