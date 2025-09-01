Портал указывает, что на фоне введения тарифов премьер Индии Нарендра Моди "гораздо более дружелюбно пообщался со своими российским и китайским коллегами"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Желание администрации американского президента Дональда Трампа отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай не приносит результатов. Об этом пишет информационный портал Axios.

Как указывается в статье, столкнувшись "с тарифами и оскорблениями со стороны президента Трампа", премьер-министр Индии Нарендра Моди 1 сентрября "гораздо более дружелюбно пообщался со своими российским и китайским коллегами во время своего первого за семь лет визита в КНР".

Как пишет портал, "Трамп активно пытается вбить клин между Индией и РФ, одновременно стремясь дистанцировать Россию от Китая". Поэтому изображение всех трех лидеров, "буквально держащихся за руки (на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине - прим. ТАСС), является по меньшей мере символическим ударом", указывается в статье.

Как отмечает Axios, пошлины США в размере 50% в отношении Нью-Дели из-за закупок российской нефти "вызвали возмущение" в Индии. Моди дал понять, что Нью-Дели не прекратит закупки нефти у России, и предпринял шаги по налаживанию отношений с Си Цзиньпином, говорится в материале. "По крайней мере, на данный момент стремление администрации Трампа установить дистанцию между тремя державами не приносит результатов", - отмечается в статье.

Саммит ШОС с участием президента РФ Владимира Путина и руководителей более чем 20 государств начал работу в воскресенье в городе Тяньцзинь (Северный Китай). Как отмечал помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, это самый масштабный форум объединения за всю историю его существования.

Сегодня ШОС включает 10 государств - членов: Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, а также 2 страны со статусом наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка). Это крупнейшая в мире региональная организация сотрудничества по численности населения, географическому охвату и потенциалу развития.