Твердотопливный двигатель большой тяги создан с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами, передает ЦТАК

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын, отправившийся с визитом в Китай, 1 сентября посетил НИИ Комплексного центра по исследованию химических материалов при Главном управлении ракетостроения КНДР, где ознакомился с результатами испытаний новейшего твердотопливного двигателя. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), его планируется использовать для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-19" и МБР следующего поколения "Хвасон-20".

Как отмечается, твердотопливный двигатель большой тяги изготовлен с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами. Он проходил наземные испытания в течение двух лет, а с результатами ознакомился лидер КНДР. Ким Чен Ын "обсудил вопрос по созданию специализированной базы серийного производства", отмечает ЦТАК. Максимальная тяга двигателя составляет 1 960 килоньютонов.

По словам Ким Чен Ына, результаты работы "предсказывают большие перемены в укреплении стратегических ракетных вооруженных сил и наращивании их возможностей". Он предложил вручить госнаграды научным сотрудникам НИИ.