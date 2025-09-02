По мнению издания, Си Цзиньпин призвал к ускорению создания банка развития объединения в том числе для создания платформы, которая поможет им смягчить или противостоять санкциям США

ГОНКОНГ, 2 сентября. /ТАСС/. Давление стран Запада на государства, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), приводит лишь к большей сплоченности этого объединения. Такое мнение высказывается в редакционной статье газеты South China Morning Post (SCMP).

Издание напоминает, что саммит прошел в преддверии 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Послевоенный порядок основан на достижении консенсуса, коллективной безопасности и многосторонности. "Однако США, особенно при президенте Дональде Трампе, пропагандируют миропорядок с доминированием Запада. G7, куда входят две страны, потерпевшие поражение в войне, навязывается как управляющий миром комитет, игнорируя интересы безопасности и национальные интересы незападных стран", - пишет SCMP.

По мнению газеты, такой односторонний подход "лишь подтолкнет членов ШОС и подобных организаций к большей сплоченности и к ускорению их развития". "Эти страны представляют собой поднимающиеся державы, и, если западный блок не осознает этого и продолжит полагаться на экономическое и политическое давление, чтобы заставить их быть более послушными, это приведет лишь к обратному эффекту", - указывает СМИ.

По мнению издания, именно поэтому председатель КНР Си Цзиньпин призвал к ускорению создания банка развития ШОС: не только для стимулирования торговых и финансовых отношений между членами организации, но и для создания платформы, которая поможет им смягчить или противостоять санкциям США. SCMP также отмечает, что для решения проблемы технологического барьера, создаваемого США, "Си Цзиньпин призвал к более активному обмену кадрами и совместному развитию в сфере образования, науки и технологий".

Как подчеркивает газета, государства-члены ШОС должны стремиться к объединению ресурсов для разработки новых глобальных платформ и снижения своей уязвимости перед санкциями и давлением Запада.