Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией и Монголией укреплять взаимодоверие

КНР готова сообща продвигать развитие трехстороннего сотрудничества, подчеркнул председатель республики

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Китайское руководство готово к укреплению взаимного политического доверия между КНР, Россией и Монголией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай готов вместе с Россией и Монголией укреплять политическое взаимодоверие, отстаивать первоначальные цели в сотрудничестве, устранять внешние помехи, сообща продвигать высококачественное развитие трехстороннего сотрудничества", - сказал он на трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и его монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом, которая началась в пекинском Доме народных собраний (парламент).