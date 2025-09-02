Туркмения готова увеличить объемы поставок природного газа странам ШОС

Упор делается также и на электроэнергетику, заявил президент страны Сердар Бердымухамедов

АШХАБАД, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая на расширенном заседании ШОС+ в понедельник, заявил, что его страна готова к увеличению объемов поставок природного газа государствам ШОС. Полный текст его выступления опубликовало государственное информационное агентство TDH.

"Выступаем за более тесное сотрудничество в энергетической сфере. Туркменистан готов к увеличению объемов поставок природного газа государствам ШОС", - сказал туркменский президент.

По словам Бердымухамедова, делается также упор на электроэнергетику. "Открыты к обсуждению практических аспектов поставок электроэнергии, расширению направлений и объемов. В целом рассматриваем электроэнергетическую отрасль в качестве одного из приоритетов сотрудничества с ШОС", - отметил он.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.