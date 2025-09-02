Председатель республики Си Цзиньпин заявил, что страна готова защищать международную справедливость и равенство

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Пекин готов вместе с Москвой продвигать формирование более справедливого мирового порядка. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мы готовы с вами вместе поддерживать друг друга в национальном развитии и процветании, непоколебимо защищать международную справедливость и равенство, продвигать формирование более справедливой, рациональной системы глобального управления", - заявил председатель КНР.

По его словам, в последние годы Россия и Китай под руководством лидеров двух стран решительно добиваются плодотворных результатов в многостороннем сотрудничестве.

Путин с 31 августа по 3 сентября находится с визитом в КНР. 31 августа - 1 сентября он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. 2 сентября в Пекине проходят переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября российский лидер будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.