ВИЛЬНЮС, 2 сентября. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение августа 9 раз сопровождали российские военные самолеты у воздушных границ балтийской республики. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

"В прошлом месяце первый вылет на сопровождение был совершен 8 августа. Затем в течение каждой из недель истребители поднимались для этого в воздух по 2-3 раза", - говорится в сообщении.

С начала августа на литовской авиабазе на основе ротации размещен контингент ВВС Испании и Венгрии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon и четырьмя истребителями Gripen. Для испанских пилотов это девятая миссия в Литве, для венгерских - четвертая.

Процедура воздушного сопровождения является обычной контрольной мерой. В мае 2025 года силы НАТО прибегли к ней 22 раза, в июне - 21 раз, в июле - 11 раз.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители государств - членов альянса дислоцируются на базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.