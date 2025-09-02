The Globe and Mail: Си Цзиньпин использует ШОС для разрушения миропорядка Запада

Газета отмечает, что усилия удвоились на фоне того, что из-за действий администрации американского президента Дональда Трампа, связанных с санкциями, от США начинают отворачиваться их давние партнеры и союзники

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин использует Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), чтобы попытаться разрушить основанный Западом после Второй мировой войны миропорядок. Такое мнение высказывает канадская газета The Globe and Mail.

"Наряду с его (лидера КНР - прим. ТАСС) инициативой "Один пояс - один путь", [участием Китая в] объединении БРИКС, ШОС стала ключевым инструментом в продолжающихся усилиях Си Цзиньпина по разрушению появившегося по итогам Второй мировой войны мирового порядка, где лидирующая роль принадлежала Западу", - пишет издание. Газета отмечает, что эти усилия удвоились на фоне того, что из-за действий администрации американского президента Дональда Трампа, связанных с санкциями, от США начинают отворачиваться их давние партнеры и союзники.

Состав участников ШОС, продолжила The Globe and Mail, среди которых лидеры России, Индии, Ирана, КНДР, Пакистана и Белоруссии, также "стал очередной демонстрацией дипломатического влияния Китая".

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.