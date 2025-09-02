Стороны должны продвигать сотрудничество с помощью крупных проектов, создавать знаковые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов, указал глава Китая

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Пекин и Москва обладают большим потенциалом для самостоятельного развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

"Китай и Россия обладают мощью для собственного развития и возрождения, - приводит его слова Центральное телевидение Китая. - Обе стороны должны продвигать сотрудничество с помощью крупных проектов, создавать знаковые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов".

По его словам, КНР и РФ необходимо повышать устойчивость взаимодействия, улучшать взаимопонимание и прилагать все усилия для укрепления и сохранения общей ситуации в сотрудничестве.