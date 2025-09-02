Адвокат обвиняемого Ален Сахинович на заседании суда попросил дополнительное время для подготовки к делу

СИДНЕЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Суд в Сиднее оставил под стражей мужчину, который в понедельник протаранил на автомобиле ворота генерального консульства РФ. Об этом сообщил телеканал Sky News Australia.

Телеканал также назвал имя 39-летнего мужчины - Рими Абрахэм. Во вторник в суде ему были официально предъявлены обвинения по 10 пунктам, среди которых порча имущества, незаконное проникновение на охраняемую территорию, ношение холодного оружия в общественном месте, сопротивление полиции.

Адвокат обвиняемого Ален Сахинович на заседании, которое было посвящено главным образом решению вопроса о мере пресечения Абрахэму, попросил дополнительное время для подготовки к делу. "Мы просим две недели, чтобы наше бюро могло получить необходимые инструкции", - цитирует телеканал адвоката.

Суд удовлетворил ходатайство, следующее заседание состоится 17 сентября. До тех пор обвиняемый останется в камере предварительного заключения.

Абрахэм протаранил ворота генерального консульства РФ в Сиднее в понедельник утром. Генконсульство РФ сообщило, что в результате инцидента никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, она работает в штатном режиме. Во время задержания подозреваемого небольшие травмы получили двое полицейских, сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.