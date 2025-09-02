Председатель КНР отметил готовность содействовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Пекин выражает готовность вместе с Москвой своевременно координироваться по вопросам, представляющим коренные интересы для двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

"Китай готов укреплять контакты с Россией на высоком уровне, поддерживать развитие и возрождение друг друга, оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные озабоченности обеих стран, и содействовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.