ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что после ввода войск Национальной гвардии США в Вашингтон для поддержания общественного порядка число случаев угона автомобилей в столице сократилось на 87%.

"Теперь, через две недели, будет еще лучше. Я называют это теперь зоной, свободной от преступности. Люди ходят в рестораны, в которые не ходили четыре года. Они даже не хотят отходить к своим машинам, потому что, знаете ли, количество угонов машин сократилось на 87%", - сказал Трамп в интервью порталу The Daily Caller.

Президент США признался, что положительный эффект от присутствия Нацгвардии в столичном округе Колумбия наступил быстрее, чем он ожидал изначально. "Преступности нет. <...> Это почти как будто мы только что освободили весь Вашингтон, округ Колумбия", - сказал Трамп.

11 августа Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу страны для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы. За неделю, прошедшую после объявления Трампом о развертывании подразделений Нацгвардии в Вашингтоне, в столице арестовали около 300 человек.

31 августа министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что администрация Трампа допускает размещение бойцов Нацгвардии США в других крупных городах страны, помимо Вашингтона и Чикаго.