Речь идет также о расширении практического сотрудничества в различных областях для содействия развитию двусторонних отношений, сообщил телеканал

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил готовность Москвы поддерживать стратегическую координацию с Пекином на высоком уровне. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая по итогам переговоров лидеров в Пекине.

"Россия готова поддерживать стратегическую координацию с Китаем, укреплять контакты на высоком уровне и расширять практическое сотрудничество в различных областях для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне", - приводит телеканал слова Путина.