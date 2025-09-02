Генсек ООН отметил, что мир стремительно движется к многополярному устройству, чему способствуют развивающиеся экономики, которые преобразуют международную торговлю и систему дипломатических отношений

ООН, 2 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) играет особую роль в создании многополярного и устойчивого мирового порядка. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на саммите ШОС.

"Шанхайская организация сотрудничества занимает уникальное место в формировании более мирного, многостороннего и устойчивого будущего", - сказал он. Слова Гутерриша привела его пресс-служба.

Генсек ООН добавил, что мир стремительно движется к многополярному устройству, чему во многом способствуют развивающиеся экономики, преобразующие международную торговлю и систему дипломатических отношений. По словам Гутерриша, происходящие изменения требуют обновления международных институтов, прежде всего финансовых, чтобы они справедливо учитывали интересы развивающихся стран. "Мы более не в 1945 году - наши институты должны отражать сегодняшние реалии", - подчеркнул он.

В этой связи генсек ООН поддержал инициативу глобального управления, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином. "Я приветствую инициативу глобального управления <...> и тот факт, что она основана на принципах многосторонности и подчеркивает важность защиты международной системы во главе с ООН и международного порядка, основанного на международном праве", - подытожил он.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

На расширенном заседании ШОС+ Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права, отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи. Инициативу Си Цзиньпина уже поддержал Путин, указав, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.