2 сентября, 10:36
Визит Владимира Путина в Китай — 2025

Над госрезиденцией Путина в Китае подняли президентский штандарт

© ТАСС
По дипломатическим правилам место, предоставленное главе иностранного государства принимающей стороной, на время становится территорией его страны

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президентский штандарт поднят на флагштоке перед входом в государственную резиденцию Дяоюйтай, где поселился российский лидер Владимир Путин на время своего визита в Пекин.

Читайте также
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по резиденции лидера КитаяПутин и Си Цзиньпин обсудили международные и региональные вопросы

По дипломатическим правилам, резиденция, предоставленная главе иностранного государства принимающей стороной, на время становится территорией его страны. Поэтому на лужайке перед основным зданием Дяоюйтай взвился президентский штандарт.

Путин уже не в первый раз живет здесь. Например, также в Дяоюйтай он останавливался во время визита в октябре 2023 года. Раньше эта резиденция являлась загородным дворцом для отдыха и развлечений китайских императоров. В эпоху правления династии Цзинь (1115-1234 гг.) император Чжанцзун построил здесь платформу для ловли рыбы (по-китайски "дяоюйтай"), и с тех пор за резиденцией закрепилось название "императорской рыбалки". Император Цинской династии Цяньлун, которому приглянулся местный пейзаж, сделал Дяоюйтай своей резиденцией.

В 1958 году в преддверии торжественного празднования 10-й годовщины образования Китайской Народной Республики, для участия в котором были приглашены главы государств и правительств ряда стран, китайскими руководителями было принято решение о размещении высоких зарубежных гостей на территории природного парка Дяоюйтай, который с тех пор стал называться государственной резиденцией Дяоюйтай. Центром паркового ансамбля стало старое здание императорской резиденции, в дополнение к которому началось строительство 19 особняков, выдержанных в разных стилях. В канун празднования 10-й годовщины образования КНР в 1959 года здесь была открыта государственная резиденция. С момента окончания строительства до настоящего времени она приняла более 800 глав государств и правительств, а также всемирно известных политических, религиозных и общественных деятелей, экономистов, деятелей науки и культуры из различных стран. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКитай