Над госрезиденцией Путина в Китае подняли президентский штандарт

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президентский штандарт поднят на флагштоке перед входом в государственную резиденцию Дяоюйтай, где поселился российский лидер Владимир Путин на время своего визита в Пекин.

По дипломатическим правилам, резиденция, предоставленная главе иностранного государства принимающей стороной, на время становится территорией его страны. Поэтому на лужайке перед основным зданием Дяоюйтай взвился президентский штандарт.

Путин уже не в первый раз живет здесь. Например, также в Дяоюйтай он останавливался во время визита в октябре 2023 года. Раньше эта резиденция являлась загородным дворцом для отдыха и развлечений китайских императоров. В эпоху правления династии Цзинь (1115-1234 гг.) император Чжанцзун построил здесь платформу для ловли рыбы (по-китайски "дяоюйтай"), и с тех пор за резиденцией закрепилось название "императорской рыбалки". Император Цинской династии Цяньлун, которому приглянулся местный пейзаж, сделал Дяоюйтай своей резиденцией.

В 1958 году в преддверии торжественного празднования 10-й годовщины образования Китайской Народной Республики, для участия в котором были приглашены главы государств и правительств ряда стран, китайскими руководителями было принято решение о размещении высоких зарубежных гостей на территории природного парка Дяоюйтай, который с тех пор стал называться государственной резиденцией Дяоюйтай. Центром паркового ансамбля стало старое здание императорской резиденции, в дополнение к которому началось строительство 19 особняков, выдержанных в разных стилях. В канун празднования 10-й годовщины образования КНР в 1959 года здесь была открыта государственная резиденция. С момента окончания строительства до настоящего времени она приняла более 800 глав государств и правительств, а также всемирно известных политических, религиозных и общественных деятелей, экономистов, деятелей науки и культуры из различных стран.