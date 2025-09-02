Постпред США при НАТО: страны ЕС не хотят изымать замороженные активы России

Мэтью Уитэкер призвал Европу оказывать большее давление на стороны украинского конфликта

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Европейские страны не намерены конфисковывать замороженные на площадке депозитария Euroclear €200 млрд, принадлежащие России. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер на полях Международного стратегического форума в городе Блед в Словении.

"Европа заморозила €200 млрд [российских] активов и не хочет их изымать. Это только один пример. Каждый раз, когда я говорю о таких мерах, я получаю ответ: "Ты прав, но мы не будем этого делать". Вы могли бы [сделать это], взяв на себя большой риск. Но почему-то все ждут, что Соединенные Штаты возьмут на себя большие риски. Мы все должны продолжать искать пути к мирной сделке. Пока, очевидно, мы не на этом этапе", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать возможность размещения европейских войск на Украине.

"Нечестно требовать от США, чтобы они в одиночку урегулировали эту ситуацию", - добавил американский дипломат. Уитэкер также призвал Европу оказывать большее давление "на обе стороны конфликта" и не ждать односторонних мер от США.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке депозитария Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, в частности, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.