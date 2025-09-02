По словам представителя МИД исламской республики Эсмаила Багаи, контакты страны с агентством продолжаются, но регламент взаимодействия с организацией находится на стадии рассмотрения

ТЕГЕРАН, 2 сентября. /ТАСС/. Представители Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели уже два раунда переговоров, но никакого решения по их итогам принято не было. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"На данный момент было проведено два раунда переговоров на уровне заместителя генерального директора агентства с участием представителей Министерства иностранных дел и Организации по атомной энергии Ирана, но никаких конкретных результатов пока нет", - указал он во время пресс-конференции.

По словам Багаи, контакты Ирана с агентством продолжаются, но регламент взаимодействия с МАГАТЭ в текущих условиях пока еще на стадии рассмотрения и решение о продолжении переговоров с агентством еще не принято.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня. Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана со стороны МАГАТЭ вызвало критику в исламской республике. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ и всех инспекций на ядерных объектах.