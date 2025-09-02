По информации Kyodo, о намерении уйти заявили генсек ЛДП Хироси Морияма, глава исполнительного совета партии Сюнъити Судзуки и руководитель политического совета Ицунори Онодэра

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Практически вся верхушка правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) заявила премьер-министру, председателю партии Сигэру Исибе, что хочет уйти в отставку по итогам провальных для ЛДП июльских выборов в верхнюю палату парламенту Японии.

"Чтобы взять ответственность за результаты выборов, я бы хотел уйти с поста генерального секретаря. Что касается моего будущего (сохранения на посту или отставки - прим. ТАСС), решение за председателем [ЛДП] Исибой, имеющим полномочия по назначениям", - сказал генсек ЛДП, второй человек в партии Хироси Морияма на пресс-конференции по итогам совместного заседаний депутатов ЛДП, имеющих места в обеих палатах парламента. На этой встрече был представлен официальный отчет о причинах провала ЛДП на выборах в верхнюю палату парламента.

Вскоре после этого агентство Kyodo сообщило, что о своем желании уйти в отставку Исибе заявили также глава исполнительного совета партии Сюнъити Судзуки и руководитель политического совета ЛДП Ицунори Онодэра. Вместе с Мориямой они составляют костяк руководства партии.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это стало вторым подряд крупным поражением для Исибы - в октябре прошлого года правящая коалиция лишилась большинства и в ключевой, нижней палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио. Ряд влиятельных деятелей ЛДП и ее молодежное крыло высказались за отставку Исибы. Сам он последовательно заявляет о намерении остаться на своем посту, чтобы не создавать вакуум власти и не порождать политический хаос.

По данным Kyodo, после публикации отчета партия может провести внутренний опрос среди депутатов и представителей всех 47 региональных партийных организаций, что может повлиять на то, будут ли проводиться внеочередные выборы председателя ЛДП. По партийным правилам, этот шаг должен быть поддержан половиной участников такого опроса.

Сам Исиба перед началом заседания депутатов от ЛДП взял на себя вину за провал на выборах, пообещал не уходить от ответственность и заявил, что "не цепляется за пост" премьера и председателя партии. Однако решение о своем будущем, по его словам, он примет "в подходящее время".