В Европе продолжат добиваться возобновления переговоров между ХАМАС и Израилем для прекращения войны в Газе, отметила еврокомиссар по урегулированию кризисов и равноправию Аджа Лябиб

КАИР, 2 сентября. /ТАСС/. Структуры Европейского союза (ЕС) не оказывают влияния на страны - члены ЕС по вопросу о признании Государства Палестина. Об этом заявила еврокомиссар по урегулированию кризисов и равноправию Аджа Лябиб.

"ЕС не оказывает никакого влияния на признание отдельными членами Союза палестинского государства", - отметила Лябиб, слова которой процитировал телеканал Al Jazeera. Она заметила, что в ЕС "существует консенсус относительно того, что происходящее в Газе является катастрофой, которую необходимо остановить". В этой связи Лябиб указала, что "позиции нескольких европейских государств говорят о том, что они движутся в направлении введения санкций против Израиля". Еврокомиссар, однако, не назвала страны, которые готовы пойти на принятие такого решения.

Лябиб сообщила, что ЕС "продолжит добиваться возобновления переговоров [между палестинским движением ХАМАС и Израилем] для прекращения войны в Газе". Как отметила еврокомиссар, ЕС настаивает на том, чтобы израильская сторона "разрешила доставку гуманитарной помощи населению палестинского анклава". По данным Лябиб, европейские страны уже выделили €170 млн на гуманитарную помощь жителям блокированного сектора.

С 2 марта 2025 года в сектор не поступает международная помощь, по решению властей еврейского государства остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. Распределение продовольствия среди жителей сектора осуществляется через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе, которым совместно управляют Израиль и США.