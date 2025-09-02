Литва до конца недели установит заграждения у КПП на границе с РФ и Белоруссией

На действующих пунктах барьеры размещают рядом с проезжей частью, чтобы при необходимости оперативно перекрыть движение

ВИЛЬНЮС, 2 сентября. /ТАСС/. Литва до конца текущей недели завершит установку бетонных инженерных заграждений - так называемых зубов дракона - на дорогах к контрольно-пропускным пунктам (КПП) на границе с Калининградской областью РФ и Белоруссией. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил представитель штаба армии балтийской республики майор Арнолдас Анелаускас.

"Работы на границе продолжаются. Согласно плану, до конца недели на всех 19 КПП будут установлены предусмотренные средства контрмобильности", - сказал он.

К настоящему времени это выполнено на 10 пунктах. Часть из них по прямому назначению не используется. На таких КПП заграждения стоят непосредственно на дороге. На действующих пунктах их размещают рядом с проезжей частью так, чтобы при необходимости оперативно перекрыть движение.

Под контрмобильностью военные Литвы подразумевают использование инженерных средств противодействия движению подразделений вероятного противника.