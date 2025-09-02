Многополярная концепция получает реальные очертания через институты вроде ШОС, где Россия, Китай и Индия выступают движущими силами, отметила сербская газета

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Россия выступает ключевым игроком в процессе переустройства мировой архитектуры, где важную роль играют Китай и Индия, пишет сербская газета "Политика". Издание отмечает, что состоявшееся ранее экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине показало ограниченность западных инструментов давления.

Как указывается в статье, США выдвинули России очередной ультиматум, потребовав немедленно согласиться на переговоры с Киевом, "однако в Москве подобные угрозы уже не вызывают страха, а лишь подтверждают глубокий раскол международных отношений, в то время как Москва указывает, что новые санкции больше не могут существенно подорвать ее позиции или оттолкнуть союзников". По мнению авторов материала, "сегодня Россия выступает ключевым игроком в процессе переустройства мировой архитектуры, где важную роль играют Китай и Индия".

Особое внимание "Политика" уделяет состоявшемуся в Китае саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стал "дополнительным ударом по западным ожиданиям". Несмотря на то что западные дипломаты продолжают говорить о "международной изоляции России", "саммит ШОС демонстрирует обратное: [президент РФ Владимир] Путин был одним из наиболее заметных лидеров на встрече, объединившей страны, в которых проживает почти половина населения планеты".

Как отмечает сербское издание, "многополярная концепция получает реальные очертания через институты вроде ШОС, где Россия, Китай и Индия выступают движущими силами, что ставит под сомнение прежний порядок, в рамках которого Запад диктовал правила игры".

На заседании Совбеза ООН по Украине исполняющий обязанности постпреда России Дмитрий Полянский указывал, что позитивные тенденции в диалоге Москвы и Вашингтона, проявившиеся на саммите в Аляске, вызывают серьезную тревогу у Киева и его европейских покровителей. По его словам, именно из-за страха перед этими сдвигами они стремятся нивелировать достигнутые договоренности, особенно в сфере безопасности.