Премьер-министр Словакии указал, что для всех членов делегации поездка была впечатляющим опытом

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поблагодарил президента России Владимира Путина за гостеприимство, оказанное РФ словацкой делегации в ходе ее визита в мае в Москву на парад в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в ходе встречи с российским лидером в Пекине.

"Я хочу поблагодарить за гостеприимство, которым пользовалась наша делегация в связи с [визитом, посвященным] празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны. Для всех нас (членов делегации - прим. ТАСС) это было действительно впечатляющим [опытом], и, поверьте мне, я не жалею, что я приехал", - сказал словацкий премьер.