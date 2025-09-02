Президент Чехии заявил о необходимости ЕС развивать военный потенциал

По словам Петра Павла, это поможет подкрепить политические аргументы Европы

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Евросоюз должен сосредоточиться на развитии собственного военного потенциала с целью укрепления политических позиций на международной арене. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел, выступая на форуме в словенском городе Блед.

"Если мы [Евросоюз] хотим сохранить европейский образ жизни, мы должны сосредоточиться на развитии собственного военного потенциала. [Это необходимо] для поддержки наших политических аргументов [на международной арене]. Нужно также думать о большей и лучшей интеграции [государств - членов сообщества], чтобы мы могли говорить единым голосом", - сказал он.

Европе, по его словам, необходимо успешно завершить создание максимально эффективного внутреннего рынка, что также укрепит ее позиции в меняющемся мире. Неустойчивым является существующее состояние, когда полагающиеся на защиту США европейцы больше сосредоточены на реализации социальных и экономических программ, чем на собственной безопасности, добавил Павел.