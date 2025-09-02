При этом украинский депутат Юрий Камельчук не поддерживает снижение мобилизационного возраста до 23 лет

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук заявил, что ряды Вооруженных сил Украины можно пополнить без снижения мобилизационного возраста за счет призыва военных пенсионеров и сотрудников полиции.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, поддерживает ли снижение мобилизационного возраста до 23 лет. "Думаю, что это невозможно и не нужно. Есть большое количество парней, которые в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС), их нужно и можно вернуть, сменив их командование - буквально командиров частей, которым они будут подчиняться. Потому что большинство случаев СОЧ связаны именно с тем, что военнослужащие не воспринимают приказы от тех командиров, которых они не считают авторитетными, или тех, кто, условно, посылает "на мясо", - сказал депутат в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция".

При этом Камельчук предложил свои способы заменить молодежь на фронте. "Есть еще много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают <...>. Есть и другие запасы среди работников национальной полиции. Много еще способов заменить молодых людей", - добавил политик.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.