По словам Лешека Миллера, при таком раскладе Украине нет места в ЕС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти в Киеве сделали бандеровских убийц национальными героями, при таком раскладе Украине нет места в ЕС. Об этом заявил экс-премьер Польши (2001-2004) Лешек Миллер в эфире радиостанции RMF FM.

"Украинцы сделали своими героями бандеровских убийц, которые без зазрения совести не только убивали поляков, но и издевались над детьми, над женщинами. Достаточно поехать на Украину, пройтись по улицам крупных украинских городов, чтобы в этом убедиться, - отметил Миллер. Мы, конечно, не имеем возможности выбирать, кто является героем на Украине, а кто нет. Но нужно следовать примеру Ярослава Качиньского (лидер партии "Право и справедливость", премьер Польши с 2006 по 2007 год - прим. ТАСС), который много лет назад сказал тогдашнему президенту Украины, что вы с Бандерой не войдете в Евросоюз".

Кроме того, бывший премьер поддержал инициативу нового польского президента Кароля Навроцкого приравнять бандеровскую символику к нацистской. "Я очень рад, что президент хочет приравнять бандеровские символы к нацистским", - сказал Миллер.

Ранее Навроцкий призвал ввести уголовное преследование за бандеровскую символику, а также предложил ограничить получение польского гражданства для сторонников идеологии украинского национализма.