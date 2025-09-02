Впереди Украину ждет много вооруженных разборок из-за бесконтрольного оборота оружия, считает политик

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия - только начало, впереди Украину ждет много вооруженных разборок из-за бесконтрольного оборота оружия.

"На самом деле это [убийство Парубия] - только начало, у нас будут такие разборки не только с политиками, а в целом между бизнесом, между людьми, так как слишком много оружия внутри страны, никак не контролируемого", - сказала она в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция".

Политик также выразила мнение, что убийство Парубия совершено из личных мотивов. "Это мое личное мнение, возможно, я ошибаюсь, <...> но мне кажется, что здесь что-то личное. <...> Я не вижу, чтобы он (Парубий - прим. ТАСС) был каким-то лидером мнений или большим критиком власти. Ну мы его не слышали", - добавила Скороход.

Ранее депутат Рады Максим Бужанский после убийства Парубия указывал на необходимость полностью изменить систему безопасности на Украине. В частности, политик предложил установить на улицах десятки или сотни рамок металлоискателей, чтобы граждане были уверены, что рядом с ними нет людей, скрывающих оружие. На Украине часто происходят инциденты с применением оружия ввиду его неконтролируемого оборота. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим.