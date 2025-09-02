Визит фон дер Ляйен на границу Белоруссии назвали "рекогносцировкой"

Глава дипмиссии Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк отметил, что "граждане ЕС должны искать защиту не от соседей, а от собственного руководства"

БРЮССЕЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Глава дипмиссии Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк назвал поездку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по военным объектам приграничных с Россией и Белоруссией стран "рекогносцировкой".

"Рекогносцировка высоких еврочиновников на границе с Беларусью выглядит особенно цинично на фоне развернутой вблизи нашей границы в Литве немецкой танковой бригады, номер которой совпадает с аналогичным подразделением, атаковавшим Брестскую крепость в 1941 году и участвовавшим в геноциде белорусского народа в годы Великой отечественной войны", - отметил Панасюк в беседе с ТАСС.

По его словам, в нынешних условиях "граждане ЕС должны искать защиту не от соседей, а от собственного руководства, которое последовательно втягивает европейцев в военный конфликт, что вряд ли отвечает интересам европейского населения".

Несуществующая угроза

"По итогам визита европейские СМИ не расскажут о том, что с целью защиты от двух тысяч мигрантов, попадающих в течение года в ЕС с белорусского направления, Польша сконцентрировала на границе более 15 тысяч военных, поставила минные заграждения, построила забор стоимостью около 500 млн. евро и планирует освоить еще более 3 млрд евро на построение новых "Восточных щитов", - продолжил он. - Мы не увидим интервью с мигрантами, которых избивают, травят служебными собаками и в нарушение всех европейских норм выкидывают на сопредельную территорию".

"Европейские чиновники могут сколько угодно пугать друг друга несуществующей угрозой с Востока, но любому эксперту, близкому к дипломатии, ясно, что единственный путь к восстановлению доверия - это равноправный диалог с соседями, учитывающий интересы всех сторон. Беларусь неоднократно подтверждала готовность к такому диалогу. В частности, она направила приглашение к наблюдению за учением "Запад - 2025" всем западным партнерам. Однако пока мы не видим очереди желающих. Это понятно, ведь тогда придется признать отсутствие этой самой угрозы со стороны Беларуси, а это не входит сегодня в планы Брюсселя. Военные бюджеты сверстаны, надо осваивать средства", - сказал белорусский дипломат.

"Прифронтовые" проблемы ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершила с 29 августа по 1 сентября визит по семи так называемым прифронтовым государствам - странам, находящимся близ границ с Россией, Белоруссией и Украиной за исключением Венгрии и Словакии. В каждой из них она посетила какой-либо военный объект и выступила с одной и той же речью, пугая европейских граждан мифической угрозой нападения России, призывая к новым увеличениям инвестиций на военные нужды и убеждая страны ЕС голосовать в поддержку проекта семилетнего бюджетного плана Еврокомиссии на 2028-2034 год, который не только предусматривает кратное увеличение военных расходов, но и потребует значительного расширения полномочий Еврокомиссии.

После полета в болгарский Пловдив власти Болгарии и Еврокомиссия обвинили Россию в глушении GPS самолета фон дер Ляйен. На следующий день эти обвинения повторил генсек НАТО Марк Рютте. В то же время веб-ресурс Flightradar в соцсети X фактически опроверг утверждения Еврокомиссии, сообщив, что сигнал GPS у ее самолета был устойчивым на протяжении всего полета. Сам полет продолжался 1 час и 57 минут вместо плановой продолжительности 1 час и 48 минут, что расходится с утверждением, якобы самолет провел в воздухе лишний час, готовясь к посадке.