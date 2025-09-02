Американский постпред при альянсе Мэтью Уитэкер отметил, что необходимо рассмотреть варианты с конфискацией активов и постоянным давлением на торговых партнеров России

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Возможные меры давления на Россию, к принятию которых США призывают своих союзников по НАТО, включают санкции, потенциальную конфискацию замороженных суверенных активов и оказание давления на торговых партнеров. Об этом сообщил американский постпред при альянсе Мэтью Уитэкер.

В своем выступлении на полях Международного стратегического форума в городе Блед в Словении он заявил, что США призывают страны НАТО "продолжать работу над "коалицией желающих" и над тем, что позволит создать рычаги давления" на РФ. По его словам, "это включает санкции, возможную конфискацию активов, постоянное давление на торговых партнеров России".

30 августа глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран Евросоюза не приняли практических решений по 19-му пакету антироссийских санкций, дискуссия продолжится на этой неделе.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке депозитария Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, в частности, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.