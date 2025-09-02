Фицо сказал Лаврову, что он популярен в Словакии

Премьер Словакии здоровался с представителями России на русском языке

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед двусторонней встречей в Пекине пожали руки членам делегаций двух стран. Также Фицо, здороваясь с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сделал ему комплимент.

Путин перед встречей лично поздоровался за руку с каждым из делегатов Словакии, Фицо в свою очередь пожал руку каждому члену российской делегации. Премьер Словакии здоровался с представителями РФ на русском языке.

Дойдя до Лаврова Фицо обратился к нему со словами: "Вы очень популярны в Словакии". "Спасибо", - поблагодарил глава МИД РФ.

В российскую делегацию, помимо Лаврова, также вошли гендиректор Росатома Алексей Лихачев, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и помощник президента РФ Юрий Ушаков.