Евросоюз не видит происходящего вокруг, указал премьер-министр Словакии

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сравнил Евросоюз (ЕС) с "жабой на дне колодца", которая не видит происходящего вокруг.

"Наверное, СМИ будут смеяться. Но вашему пресс-секретарю (Дмитрию Пескову - прим. ТАСС) я начал рассказывать одну историю о жабе. Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе, как эта жаба, которая сидит на дне колодца. И мы не видим, что находится наверху", - отметил Фицо.

"Но мир совсем другой. И я иногда очень разочарован, что ЕС, несмотря на то, что я его уважаю, не способен реагировать на движение", - добавил он.

В свою очередь российский лидер подчеркнул, что не хочет сравнивать НАТО и ЕС "с пресмыкающимися, с животными". Путин назвал их "специалистами по фильмам ужасов", которые постоянно нагнетают "какую-то истерию по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу".

История о лягушке на дне колодца описана в трактате "Чжуан-цзы" - даосской книге притч, написанной в III веке до н. э. Лягушка, которая жила в заброшенном колодце, однажды повстречала на краю своего жилища большую морскую черепаху и стала хвастаться ей своей жизнью: как она прыгает вдоль стен, плавает в воде и гуляет по грязи, чувствуя себя хозяйкой. Черепаха рассказала лягушке о море - бескрайнем, невероятно глубоком, не выходящем из берегов во время наводнений и не пересыхающем в засуху. Лягушка была так потрясена историей черепахи, что потеряла дар речи. В Китае эту притчу до сих пор используют для описания человека с очень узким кругозором.