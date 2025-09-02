В Молдавии сообщили об обысках по делу о незаконном финансировании партий

Полиция задержала трех человек

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил о проведении 60 обысков, в ходе которых задержаны трое подозреваемых по делу о незаконном финансировании политических партий в преддверии предстоящих 28 сентября выборов в парламент.

"Полиция сообщает о задержании трех человек по итогам 60 обысков на юге страны. Они проведены по делу о незаконном финансировании, подкупе избирателей и отмывании денег", - говорится в Telegram-канале инспектората полиции.

В нем не названы имена задержанных, однако ранее лидер партии "Сердце Молдовы", бывшая глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что обыски проходят у представителей ее партии. По ее словам, партия продолжит борьбу с властью президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности, несмотря на давление властей. А бывший президент Молдавии Игорь Додон подчеркнул, что обыски у активистов партии "Сердце Молдовы", входящей в Патриотический блок, сформированный вокруг возглавляемой им Партии социалистов, выдают страх Санду и ее партии перед поражением на предстоящих выборах в парламент.

От предстоящих 28 сентября выборов был отстранен оппозиционный блок "Победа", а также входящие в него партии и ряд других формирований. В стране закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы. Критикующие власть политики и общественные деятели заявляют, что подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей партии, поддерживающей Санду, не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. В оппозиции к ПДС на выборах выступает Патриотический избирательный блок, созданный вокруг Партии социалистов, в который вошли партии "Сердце Молдовы", "Будущее Молдовы" и Партия коммунистов, а также блок "Альтернатива", который составили "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс", а также "Наша партия".