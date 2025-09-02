Только мирный диалог может положить конец украинско-российскому конфликту, заявил турецкий президент

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что главы МИД и национальной разведки его страны находятся в постоянном контакте с другими сторонами в рамках урегулирования конфликта на Украине.

"[Президент США Дональд] Трамп провел встречи со сторонами украинско-российского конфликта, с президентом России Владимиром Путиным, <...> Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, - напомнил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Китая. - Эти встречи разумны, приемлемы и представляют собой ценную стратегию. Только мирный диалог может положить конец украинско-российскому конфликту. Мы также провели встречи со сторонами украинско-российского конфликта, мы общались с господином Трампом по этому вопросу. Мы находимся в постоянном контакте с господином Путиным, господином Зеленским и европейскими лидерами. Министр иностранных дел и руководитель разведки [Турции] проводят необходимые встречи со своими коллегами. Эти встречи постоянно ускоряют этот процесс", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что Турция "разработала и укрепила основу для диалога посредством проведения прямых переговоров в Стамбуле". "Мы достигли конкретных результатов в вопросах зернового коридора и обмена пленными. Мы предпринимаем шаги для продвижения этого процесса и будем продолжать это делать. Я всегда включаю вопросы зернового коридора и обмена пленными в повестку каждой встречи с господином Путиным", - сообщил Эрдоган.

Турецкий лидер указал, что "надеется добиться результата" в украинском урегулировании. "Справедливый и прочный мир будет достигнут благодаря укреплению переговорной площадки без исключения какой-либо из сторон. Турция с самого начала войны демонстрировала свою способность вести диалог с обеими сторонами и завоевывать их доверие. Если мы все отдадим приоритет переговорам, а не конфликту, миру, а не войне, мы широко откроем окно возможностей", - добавил Эрдоган.