Литовский президент Гитанас Науседа отметил, что Вильнюс приветствует инициативу Хельсинки

ВИЛЬНЮС, 2 сентября. /ТАСС/. Литва присоединится к "коалиции укрытий" на Украине, которая была учреждена по инициативе Финляндии. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом находящийся в Хельсинки с визитом президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Литва приветствует и полностью поддерживает инициативу Финляндии возглавить "коалицию укрытий" для Украины, - приводятся в сообщении слова Науседы. - Мы готовы к ней присоединиться".

Об учреждении "коалиции укрытий" было объявлено в мае текущего года. В ее рамках намечено до 2030 года построить на Украине 5 тыс. убежищ.

Президент Науседа, в свою очередь, призвал Финляндию присоединиться к инициативе Вильнюса по строительству на Украине школ-убежищ. Первая такая подземная школа, рассчитанная на 700 учащихся, была построена Литвой в поселке Молодежном Одесского района Одесской области в апреле текущего года.