Сербский президент надеется, что будет возможность не только сохранять, но и укреплять сотрудничество стран

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку балканской республики и дружеское отношение и подчеркнул особую важность двустороннего сотрудничества во всех сферах.

"Разрешите выразить вам лично большую признательность за уважение и поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и за дружеское отношение к сербскому народу. Для Сербии очень важно сотрудничество на высоком уровне с Россией во всех областях. Надеюсь, что будет возможность не только сохранять, но и укреплять наше сотрудничество", - отметил Вучич в ходе своего обращения к Путину на русском языке.