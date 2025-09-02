Премьер-министр Польши не стал уточнять, приедет ли на лично или будет участвовать в ней удаленно

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск примет участие в созванной по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона встрече "коалиции желающих" по Украине 4 сентября в Париже.

"В четверг состоится встреча так называемой коалиции желающих, это 32 страны, которые контактируют друг с другом по поводу Украины, будущего Украины, помощи в войне с Россией. Так что в четверг я буду участвовать [в этой встрече], на этот раз ее организатором будет президент Макрон", - сообщил Туск перед заседанием кабмина, трансляция его выступления велась в социальных сетях канцелярии польского премьера. Туск не стал уточнять, приедет ли на встречу лично или будет участвовать в ней удаленно.

1 сентября газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила о том, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер организуют в Париже 4 сентября встречу по Украине. Свое участие подтвердили генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб. Предполагается, что в Париж также приедет канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Кроме того, как утверждает AFP, к переговорам может присоединиться Владимир Зеленский.