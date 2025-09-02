Канцлер Германии отметил, что "самой важной гарантией безопасности" является "достаточная поддержка украинской армии"

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что так называемая коалиция желающих обсудит 4 сентября вопросы дальнейшей поддержки Киева и гарантий безопасности для Украины.

"Мы снова созовем "коалицию желающих" в этот четверг утром в формате видеоконференции. На прошлой неделе в Тулоне я договорился с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, также по согласованию с британцами, о проведении еще одной видеоконференции на этой неделе. На ней также будет рассмотрен вопрос о дальнейшей помощи Украине", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. "Вопрос гарантий безопасности также будет играть определенную роль", - подчеркнул он.

При этом канцлер ФРГ заявил, что "самой важной гарантией безопасности" является "достаточная поддержка украинской армии". "Мы намерены продолжать это делать. Мы знаем, что должны продолжать это и после возможного прекращения огня и мирных переговоров. Украина должна быть способна защитить себя в долгосрочной перспективе", - утверждал Мерц.

"Когда я говорю "мы", я имею в виду, прежде всего, "коалицию желающих". Европейский союз, безусловно, играет свою роль. Но что касается вопроса о том, какую военную поддержку мы оказываем, этот вопрос находится исключительно в компетенции государств - членов Европейского союза и всех других участников", - отметил он. Мерц упомянул Великобританию, которая не является членом ЕС, но входит в число сторонников Украины. "Поэтому это задача, которая лежит скорее в рамках этой коалиции, чем в компетенции Европейского союза", - резюмировал канцлер ФРГ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для РФ будет неприемлемым.