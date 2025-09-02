Президент Швейцарии выступила за смягчение закона, запрещающего реэкспорт вооружений

Карин Келлер-Зуттер также напомнила, что вопрос о возможных послаблениях при применении закона о поставках военных материалов сейчас обсуждается в парламенте страны

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент и министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер высказалась за внесение изменений в федеральный закон о нормах и условиях поставок военных материалов, который помимо прочего запрещает реэкспорт вооружений в зоны военных конфликтов, в том числе на Украину, ради укрепления оборонной промышленности конфедерации.

Отвечая на совместной пресс-конфедерации по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем на вопрос о нейтралитете, на сохранении которого настаивают в конфедерации, президент отметила, что этот принцип представляет собой одну из основ национальной идентичности швейцарцев. В то же время Келлер-Зуттер напомнила, что вопрос о возможных послаблениях при применении закона о поставках военных материалов сейчас обсуждается в парламенте страны.

"В этом вопросе Федеральный совет (правительство Швейцарии - прим. ТАСС) всегда придерживался позиции, что нужно иметь право на исключения в отношении экспортных положений. <…> Федеральный совет надеется, что в этом вопросе будет найдено решение", - подчеркнула она. В качестве одной из причин президент назвала желание конфедерации "укрепить собственную оборонную промышленность", которая ранее была ослаблена в силу "иной геополитической ситуации" на континенте.

"Теперь, когда вооружение действительно необходимо, мы не можем рассчитывать на имеющуюся промышленность. И поэтому важно, чтобы этот закон о военных материалах был изменен в Швейцарии", - резюмировала она.

В июне Совет кантонов (малая палата парламента) Швейцарии поддержал предложение отменить запрет на реэкспорт вооружений в зону военных конфликтов. Согласно этому решению, экспорт вооружений в страны НАТО "будет в принципе разрешен" за исключением чрезвычайных обстоятельств и случаев, когда это "противоречит внешнеполитическим или политическим интересам Швейцарии". Кроме того, страны альянса "смогут передавать полученное военное оборудование другим странам без согласия Швейцарии". Теперь по данному вопросу должны проголосовать депутаты Национального совета (большая палата парламента).

В конце мая Министерство экономики Швейцарии санкционировало продажу Германии 71 танка Leopard 1A5 при условии запрета их реэкспорта на Украину. В июне 2023 года в правительстве конфедерации отклонили запрос о продаже ФРГ основных боевых танков для их последующей передачи Украине.

Действующее законодательство в Швейцарии запрещает реэкспорт вооружений купившими его странами в зоны конфликтов в связи с нейтральным статусом конфедерации. По этой причине швейцарские вооружения и боеприпасы не были до сих пор направлены на Украину, несмотря на соответствующие просьбы, с которыми к Берну обращались, в частности, Германия, Дания и Испания. Представители ФРГ грозились отказаться от дальнейших закупок у конфедерации вооружений в случае, если соответствующее законодательство не будет изменено.