МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести не может устанавливать сроки рассмотрения дела о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) в суде, однако ожидает, что дело не будет затягиваться. Об этом сообщил глава Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский на пресс-конференции, которую транслировал Украинский медиацентр.

"Дело рассматривает суд в соответствии со своей процедурой, - сказал он, отвечая на вопрос о сроках принятия решения. - Но мы ожидаем, что дело не будет затягиваться и заминаться".

Ранее Еленский сообщил, что иск о запрете УПЦ подан в Высший административный суд Украины 29 августа.