Им стала Женева

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Женеву в качестве площадки для переговоров по заключению соглашения о перемирии на Украине.

"Нас объединяет воля и твердое намерение сделать все возможное для скорейшего установления мира между Россией и Украиной. Я также вновь заверил президента Швейцарии, что мы рассматриваем, например, Женеву как подходящее место для заключения соответствующего соглашения о прекращении огня. Послезавтра я снова предложу коалиции желающих собраться там", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

1 сентября газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер организуют в Париже 4 сентября встречу по Украине. Свое участие подтвердили генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александер Стубб.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для РФ будет неприемлемым.