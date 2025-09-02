По мнению экс-главы МИД Украины, граждане страны "приветствовали бы" размещение иностранных контингентов, однако целесообразность этой меры вызывает сомнения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Инициатива отправки на Украину военного контингента стала предвыборным кошмаром для европейских политиков, чей электорат не поддерживает эту идею. Такое мнение выразил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"В других столицах дебаты о гарантиях безопасности пока в тупике. Идея об отправке военного контингента - это электоральный кошмар для большинства европейских политиков: избиратели не хотят об этом слышать", - написал Кулеба в авторской колонке для газеты The Washington Post.

По его мнению, украинцы "приветствовали бы" размещение иностранных контингентов, однако целесообразность этой меры вызывает сомнения. По его словам, размещение западных подразделений на линии соприкосновения было бы связано с непомерными и беспрецедентными финансовыми затратами и логистическими сложностями, в то время как их дислокация вдали от зоны боевых действий имела бы слабый эффект.

Кулеба добавил, что военная или техническая помощь, программы обучения и военной подготовки, а также политическая поддержка не являются гарантией безопасности, которая нужна Киеву, а лишь помощью. "Решение" он видит в активном вооружении Киева и размещении на территории Украины больших запасов оружия, а также в закрытии украинского воздушного пространства силами европейских ПВО и истребителей.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят размещения на территории Украины полноценного военного контингента стран-партнеров, а не миротворческих миссий, в частности ООН или ОБСЕ. При этом пока нет понимания относительно действий, полномочий и применения этих военных контингентов и стран, которые готовы их направить. 27 марта в Париже прошел саммит "коалиции желающих", на котором представители около 30 стран обсудили возможные гарантии безопасности для Киева после завершения украинского конфликта. Одной из главных тем стало потенциальное размещение военного контингента на территории Украины. США не принимали участия в данном мероприятии. При этом СМИ сообщали, что ряд стран готовы участвовать в так называемой миротворческой миссии на Украине лишь при наличии поддержки со стороны Вашингтона. В свою очередь президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что гарантии безопасности Украины не могут включать защиту со стороны НАТО, добавив при этом, что "будет какая-то форма безопасности", но подробностей не привел.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС тогда обратил внимание на то, что "коалиция желающих" строит планы по введению на Украину воинского контингента под видом миротворцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой, Москва не примет этого ни при каких условиях. Россия считает актуальным принцип коллективного предоставления гарантий для Украины, при этом Москва отвергает гарантии безопасности Украине в логике противостояния России. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что среди целей специальной военной операции демилитаризация Украины и ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.