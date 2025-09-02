Президент Белоруссии напомнил о своем недавнем разговоре с американским лидером, в ходе которого обсуждался украинский конфликт

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине поздравил его с успешным проведением саммита на Аляске.

"Я вас поздравляю. Вместе с Дональдом Трампом вы провели хорошую встречу на Аляске. Мы вам очень аплодировали. Не нужно говорить - кто-то выиграл или проиграл. Молодцы. Вы вдвоем очень здорово сработали. Я смотрел по Украине - крыть нечем. Только кричат там западнее нас: "плохо, плохо". Ну им все время плохо. Я думаю, и они поумнеют и присоединятся к инициативам, которые вы обозначили с президентом США", - сказал он.

Лукашенко напомнил о своем недавнем разговоре с Трампом, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. "Я сказал [ему], что мы одна страна. Россия в одиночку воюет. Мы как можем поддерживаем и будем поддерживать. Публично об этом говорю. Это беда. А кто прав, кто виноват, - время покажет. Еще спасибо скажут многие в Европе, что опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм", - отметил белорусский лидер.