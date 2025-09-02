Швейцария выразила готовность организовать в Женеве переговоры по Украине

Президент страны Карин Келлер-Зуттер отметила, что Берн находится в контакте со всеми сторонами конфликта

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Швейцарии при необходимости готовы организовать в Женеве переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила президент и министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

"Швейцария готова поддержать поиск мирного решения [по Украине], используя свои добрые услуги, такие как дипломатия принимающей страны, а также свой опыт, и, если это будет необходимо, организовать и провести соответствующие переговоры в Женеве", - сказала она на совместной пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

По ее словам, Швейцария находится в контакте со всеми сторонами конфликта. "Наш национальный советник по безопасности поддерживает контакты в том числе с Россией", - подчеркнула она. Президент напомнила, что на прошлой неделе в Швейцарии гостила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, с которой она обсуждала вопрос возможной организации переговоров в Женеве.

Ранее советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил ТАСС, что Катар поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса, в том числе возможную встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, но не задействован в организации подобных переговоров.