Стубб: Запад может потерпеть поражение в противостоянии с ШОС

Президент Финляндии отметил, что организация пытается "подорвать единство" западных стран

ХЕЛЬСИНКИ, 2 сентября. /ТАСС/. Западные страны "могут проиграть" Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не будут вести более сплоченную внешнюю политику. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александер Стубб.

"Мой посыл, адресованный не только европейским коллегам, но и, в особенности, США, заключается в том, что, если мы не будем проводить более сплоченную и достойную внешнюю политику, особенно в отношении стран глобального Юга, таких как Индия, мы проиграем. Так что я думаю, что эта встреча в Китае (25-е заседание Совета глав государств ШОС - прим. ТАСС) <...> является хорошим напоминанием всему глобальному Западу, что стоит на кону", - заявил Стубб в ходе встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки.

По мнению финского президента, ШОС пытается "подорвать единство" западных стран.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.