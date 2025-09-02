Речь идет о продлении действия резолюции 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе

ООН, 2 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН пока не запланировал конкретную дату для рассмотрения проекта резолюции России и Китая по продлению действия резолюции 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, и голосования по этому проекту. Об этом заявил временный поверенный в делах Республики Корея при ООН Ким Сан Чжин.

"По состоянию на настоящий момент конкретной даты для рассмотрения данного проекта резолюции намечено не было", - сказал он на пресс-конференции по случаю перехода к его стране в сентябре председательства в Совете Безопасности всемирной организации.

Ранее Россия и Китай распространили в Совбезе проект резолюции, который предлагает продление действия резолюции 2231 до 18 апреля 2026 года.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики 13 июня и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам 22 июня. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций СБ ООН. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.